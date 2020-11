Pro Vercelli-Pistoiese 1-0, Rolando su rigore condanna i toscani

Una rete di Rolando su rigore alla mezzora della ripresa permette alla Pro Vercelli di aggiudicarsi la sfida contro la Pistoiese e di portarsi al secondo posto in classifica a due punti dal Renate che però ha due gare in più rispetto alla formazione di Modesto. La Pistoiese ha fatto troppo poco per tornare a casa con almeno un punto, buone indicazioni invece per la Pro che non giocava da oltre due settimane una partita ufficiale per le sospensioni per nebbia contro Giana e Pergolettese.

Inizio a ritmi alti poi le emozioni latitano Gli ospiti hanno subito una grande occasione al 4’ quando da una ripartenza Chinellato si trova davanti a Saro che gli chiude la porta e salva il risultato, risponde la Pro con un tiro-cross di Iezzi sventato da Perucchini, chance importante per la Pro al 9’ con Rolando che su cross di Borello non inquadra la porta per un soffio, al 14’ ci prova Borello con un diagonale che trova attento Perucchini. Dopo un avvio scoppiettante la seconda parte di tempo non riserva nessun tiro in porta con le due formazioni che combattono con scarsi risultati a centrocampo.

Decide Rolando, la Pro vince meritatamente La ripresa parte a ritmi blandi, la Pro fatica a scardinare il fortino della Pistoiese che al 5’ spreca un contropiede con Pierozzi il cui cross è impreciso, l’esterno ospite avrebbe potuto fare meglio, al 15’ bell’azione di Hristov che trova sulla sua strada un ottimo Perucchini. La Pistoiese inserisce Valiani e Gucci, quest’ultimo si fa subito notare con un colpo di testa che non crea troppi problemi a Saro. Il match svolta attorno alla mezzora quando Comi viene steso da Mazzarani, rosso e rigore che Rolando trasforma con freddezza. Inevitabilmente la partita si apre, al 36’ Salvi dalla distanza, blocca Saro, sul capovolgimento di fronte la Pro ha una triplice occasione con Romairone due volte e Blaze ma Perucchini e l’imprecisione dei giocatori della Pro non permettono alle bianche casacche di chiudere la partita; la Pro rischia di dilagare, traversa del nuovo entrato Dellamorte al 43’, un minuto più tardi ancora Romairone va vicino al due a zero, dopo quattro minuti di recupero i padroni di casa possono festeggiare una vittoria sofferta ma importantissima.

PRO VERCELLI-PISTOIESE 1-0

Rete: 30’st Rolando su rigore

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Iezzi (26’st Romairone), Nielsen, Graziano (41’st Erradi), Blaze; Rolando (41’st Dellamorte), Comi (47’st Padovan), Borello (26’st Petris). A disposizione: Tintoli, Rodio, Benedetti, Benedetti, Ruggiero, Clemente, Merio, Camosso. All. Modesto (Squalificato)

Pistoiese (3-4-2-1): Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi; Pierozzi (30’st Romagnoli), Mal, Cerretelli (38’st Rondinella), Llamas; Tempesti (38’st Cesarini), Stoppa (17’st Valiani); Chinellato (17’st Gucci). A disposizione: Vivoli, Spinozzi, Solerio, Cavalli, Giordano, Renzi, Simonti. All. Frustalupi

Arbitro: Maggio di Lodi.

Note: Corner 3-1. Ammoniti Masi e Graziano per la Pro Vercelli, Mazzarani per la Pistoiese. Espulso Mazzarani al 29’ del secondo tempo per fallo su chiara occasione da rete. Partita giocata a porte chiuse.