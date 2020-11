Paganese - Avellino: le formazioni ufficiali

La Paganese reduce dall'exploit in casa della Viterbese attende un Avellino costretto al primo scivolone stagionale dal Catanzaro.

Di seguito gli undici scelti dai due tecnici in un derby campano che chiarirà soprattutto il ruolo degli irpini in questa Serie C.

Paganese: Campani, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Mattia, Gaeta, Bonavolontà, Onescu, Squillace, Guadagni, Diop. All: Erra

Avellino: Leoni, Silvestri L, Rocchi, Ciancio, Rizzo, Aloi, D'Angelo, Tito, Bernadotto, Fella, Santaniello. All: Braglia