Salzano beffa la Virtus Francavilla: la Ternana soffre ma vince 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Francavilla che dopo la debacle interna con la Casertana, cade anche sul campo della capolista Ternana. 1-0 il risultato in favore degli umbri, con il gol partita realizzato da Salzano a metà ripresa.

CRONACA - Ampio turnover per Lucarelli che rispetto all'ultima gara di campionato stravinta sul campo della Cavese cambia 5/11. Consueto 4-2-3-1 per il tecnico toscano: davanti a Iannarilli spazio a Defendi, Boben, Kontek e Frascatore, mediana diretta dal duo Paghera-Palumbo con Peralta, Falletti e Torromino sulla trequarti a supporto dell'unico terminale offensivo che è Raicevic. Dalla parte opposta 3-5-1-1 per Trocini con Mastropietro, preferito inizialmente ad Ekuban, che agisce alle spalle di Perez.

Al 4' primo squillo della Ternana: ci prova Falletti da fuori area ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa della Virtus. Al 21' cross di Falletti dalla destra, Torromino di testa non inquadra lo specchio della porta. Replicano i biancazzurri cinque minuti dopo con il tiro di Perez che termina alto. Alla mezz'ora lo stesso Perez scodella al centro per Franco che prende il tempo a tutti e di testa sfiora il palo. Al 36' ghiottissima occasione per i padroni di casa: gran botta di Falletti da posizione ravvicinata, miracolo di Crispino che respinge. L'estremo difensore ospite si ripete sei giri di lancette più tardi sulla conclusione a botta sicura da pochi passi di Raicevic. Niente più per la prima frazione di gioco che si conclude sullo 0-0.

In avvio di ripresa subito grande occasione per gli umbri dopo pochissimi istanti: cross di Frascatore dalla sinistra per l'accorrente Peralta che di prima intenzione calcia in porta, palla che termina sul fondo di pochissimo. Si va vedere la Virtus al 58': gran diagonale di Di Cosmo, conclusione che sfiora il palo. Lucarelli getta nella mischia Proietti, Partipilo, Furlan e Salzano ai posti di Paghera, Peralta, Torromino e Palumbo con l'obiettivo di cambiare l'inerzia del match. Le mosse del tecnico toscano vengono ripagate al 64' con il gol del vantaggio: angolo di Partipilo, Salzano prende il tempo al diretto marcatore e di testa insacca alle spalle di Crispino. La squadra di Trocini non ci sta e prova a reagire: filtrante di Di Cosmo per Perez che da ottima posizione calcia clamorosamente sul fondo. La Virtus rimane anche dieci per via del doppio giallo rimediato da Caporale. Nonostante l'inferiorità numerica, i biancazzurri vanno vicinissimi al pari con Ekuban che nel finale impegna severamente Iannarilli che salva il risultato. Termina dunque 1-0 per la Ternana che in virtù di questo risultato allunga momentaneamente in vetta a +7 sul Bari, impegnato questa sera nel posticipo con il Potenza.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA