Lazio, buone notizie per Inzaghi: ritorna in gruppo capitan Lulic

Buone notizie per Simone Inzaghi, in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League: ritornano in gruppo Radu e Lulic. Il calciatore rumeno, in realtà ha giocato gran parte della gara contro la Juventus ma, in questo periodo con la pausa per le nazionali, avrà modo di recuperare appieno. Discorso a parte per il bosniaco, infatti il capitano biancoceleste era assente da diverse settimane e certamente il suo ritorno sarà importante sia per lo spogliatoio che per i novanta minuti. Il suo recupero sarà graduale affinché possa ritornare al 100% nel momento clou della stagione.

Una boccata d'ossigeno per il tecnico piacentino dopo l'emergenza per i casi covid e gli infortuni che hanno costretto a un trittico di partite con i calciatori contati. Nonostante ciò, gli aquilotti non hanno perso, ottenendo una vittoria in extremis a Torino contro i granata e due pareggi dal sapore di vittoria contro lo Zenit a San Pietroburgo e contro la Juventus all'Olimpico, risultato acciuffato al 94' dal solito Caicedo. Capitan Lulic, dunque, ha rimesso gli scarpini, svolgendo una seduta individuale rispetto al resto dei compagni che hanno preso parte alla sessione di gruppo guidata dal tecnico Inzaghi.

Ancora out Immobile, Leiva e Strakosha mentre i tifosi e la società sono in attesa del vero Luis Alberto. Lo spagnolo, nelle ultime uscite, è mancato molto sia per problemi relativi alla positività che di gioco contro i bianconeri domenica scorsa. Il mago cercherà di ricaricare le pile per un'altra stagione da protagonista. Questa Lazio, con il tocco dell'artista Luis Alberto può diventare più vivace e ritornare a diventare la corazzata invalicabile, vista nello scorso campionato.