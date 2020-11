Turris: abbonamenti saranno validi anche per la stagione 2021-22

Nel rilevare che la campagna abbonamenti alle gare casalinghe della Turris per la stagione 2020-2021 era stata aperta in una fase precedente ai nuovi picchi dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso e preso altresì atto che, ad oggi, anche una eventuale riapertura parziale degli stadi al pubblico rischierebbe di essere vanificata dalla persistente non definizione del piano-prefiltraggio per l'accesso dei tifosi al "Liguori", la S.S. Turris Calcio, nella persona del presidente Antonio Colantonio, preannuncia che gli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso conserveranno la propria validità anche nella stagione 2021-2022, chiaramente nel rispettivo settore di destinazione.

I dettagli dell'iniziativa denominata "LASCIA O RADDOPPIA" saranno meglio precisati dallo stesso presidente nel corso della consueta conferenza stampa domenicale. Colantonio, nel frattempo, chiarisce: "Questa decisione della società resterà ferma anche se, come ci auguriamo, nel girone di ritorno di questo campionato gli stadi tornassero fruibili. E la proroga della durata degli abbonamenti sarà una condizione assolutamente valida a prescindere dalla dirigenza che guiderà la Turris nella prossima stagione sportiva".

Ufficio stampa Turris Calcio