Bari: squadra al lavoro per preparare il big match contro la Ternana

Dopo la roboante prestazione di ieri sera contro il Potenza, il Bari è già al lavoro in vista dell'importantissimo match contro la capolista Ternana.

Questo il report della sessione odierna di allenamento dei biancorossi: "Una seduta di allenamento, quella odierna, divisa, come di consueto in caso di ripresa immediata, su due moduli di lavoro: chi ha giocato più di un tempo nella sfida del 'Viviani' si è dedicato a palestra, lavoro atletico di scarico e fisioterapia, il resto del gruppo ha svolto lavoro atletico specifico, esercitazioni tecniche in campo e partitelle a tema su campo ridotto. Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiano; si ricorda che le sedute verranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, ne possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra".