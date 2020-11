Juventus, il punto sull'infermeria: si rivedono De Ligt e A.Sandro

La Juventus ha fatto il punto dell'infermeria tramite una nota pubblicata sul proprio portale.

Notizie positive da Alex Sandro e De Ligt, che si sono allenati parzialmente in gruppo, differenziato per Dybala, terapie per Chiesa, Chiellini e Ramsey:

Chiesa prosegue i trattamenti fisioterapici a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra accusato prima dell’ultimo match contro la Lazio

Chiellini, che alla vigilia del match contro i biancocelesti ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, prosegue le terapie.

Continua la riabilitazione Aaron Ramsey.

Si sono allenati parzialmente in gruppo Alex Sandro e de Ligt

Paulo Dybala ha svolto un allenamento differenziato in campo.