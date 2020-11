Taranto, ufficiale il rinvio della sfida contro il Casarano

Adesso è ufficiale: Casarano-Taranto non si giocherà nemmeno questa volta. La gara allo stadio Capozza in programma il 15 novembre, valida per il recupero della 6° giornata di Serie D Girone H è stata nuovamente rinviata in data da destinarsi per la positività di alcuni calciatori salentini. Inoltre, come sottolineano i colleghi di MondoRossoBlù.it anche la sfida allo Iacovone contro il Brindisi del 22 novembre prenderà la stessa piega, ovvero quella del rinvio. Una situazione davvero paradossale quella che sta vivendo il calcio dilettantistico sino ad ora. Lo scenario è nebuloso e si attendono presto delle novità poiché da poco la compagine rossoblù aveva intensificato gli allenamenti in vista del campionato ma, puntualmente, tutto è stato vanificato.