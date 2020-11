Roma, Fonseca si gode l'ottimo stato di forma: l'inizio è eccellente

Con la sosta per le Nazionali è tempo di bilancio per questa primissima parte di stagione in casa Roma. La compagine guidata da Paulo Fonseca vive un ottimo momento di forma: terza in classifica di Serie A e prima del girone di Europa League. Il attesa della sfida casalinga contro il Parma, serve fare un'ampia analisi sul momento positivo dei capitolini. Dopo la sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona per la vicenda Diawara e il mancato inserimento nella lista dei convocati per la trasferta veronese, i giallorossi, con carattere e determinazione hanno bloccato la Juventus in casa con un punteggio di due a due, rammaricando qualcosina per il gioco espresso nell'arco dei 90'.

I protagonisti, sino ad ora, sono stati sempre gli stessi: l'impeccabile Veretout, il bomber tuttofare Edin Dzeko, l'instancabile Mkhitaryan e l'eterno Pedro che sembra vivere una nuova giovinezza con la casacca della Roma. La compagine di Fonseca, dopo il pareggio dell'Olimpico ha saputo imporsi per altre due volte in campionato, ottenendo la vittoria esterna contro l'Udinese grazie all'eurogoal di Pedro e quella interna contro il Benevento, con una goleada che ha fissato il punteggio sul 5-2. La prima trasferta della competizione europea della stagione in Svizzera contro lo Young Boys ha regalato conferme al tecnico portoghese: 1-2 e primi tre punti nel girone. Le fatiche europee non si fanno però sentire per la trasferta di Milano contro la compagine più in forma sino a questo momento: il Milan. I giallorossi impattano di forza e determinazione contro un ottimo Milan, ottenendo un pari prezioso nello spettacolare e frizzante tre a tre. Con un ampio turnover, i giallorossi affrontano il Cska Sofia in casa, terminando la gara con un soporifero zero a zero.

Non è la vera Roma ammirata contro il Benevento e contro la Juventus e certamente non ci si pongono tanti interrogativi dopo una gara pareggiata con tutti gli effettivi a riposo. Infatti, la conferma arriva contro la Fiorentina. La Viola si presenta carica e vogliosa di far punti ma, questa Roma così diversa da quella della passata stagione, è solida e concreta: secco due a zero e striscia di risultati utili che si allunga ulteriormente. Terza giornata di Europa League, Fonseca non vuole sottovalutare la competizione europea ma riserva energie preziose per il campionato e, dunque, a turno schiera i suoi uomini migliori contro il Cluj. Risultato? Cinque a zero schiacciante e spettacolare, peccato solamente per l'assenza del pubblico. Domenica scorsa la Roma, forte dello stato di forma e dei risultati ottenuti cerca di non abbassare la guardia e affronta con tutta umiltà il Genoa di Maran. Fonseca non può contare su Dzeko e, dunque, a partita in corso inventa l'armeno Mkhitaryan come punta centrale, ottenendo dal calciatore tre goal. Tripletta personale, risultato fissato sull'1-3, tante occasioni sprecate che potevano rendere il risultato più ampio e consapevolezza nei propri mezzi. La Roma, d'altronde, è sempre stata una squadra dal potenziale e dalle risorse quasi inesauribili ma, ogni volta, mancava sempre in qualcosa. Questa stagione è quella giusta? Il campo decreterà il giudizio finale.