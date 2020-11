Non saranno in campo come originariamente in programma Borgosesia e Gozzano domenica prossima, i granata non sfideranno l'Arconatese, salta anche Chieri-Gozzano e Castellanzese-Casale.

Si disputeranno quattro partite, Imperia-Varese, Lavagnese-Legnano, Saluzzo-Sanremese e Vado-Derthona quest'ultima anticipata a sabato 14 ore 15.