Longo: "Torino, per me una scelta di cuore"

Il feeling tra l’ex allenatore Moreno Longo ed il Torino Calcio rimarrà per sempre, infatti l’ex tecnico della prima squadra granata attende un’altra opportunità per allenare e nel mentre studia, si aggiorna e osserva il calcio. Ma un occhio di riguardo da Longo verso il Torino non manca mai.

“Sono state emozioni forti. È una scelta che rifarei. Nonostante già sapessi che il percorso sarebbe stato non semplice, rispondere alla chiamata del Toro è stato come aiutare una madre nel momento del bisogno. Le emozioni avrebbero potuto essere ancora di più, ma purtroppo abbiamo fatto una sola partita in casa con le porte aperte. Non aver vissuto il calore della gente in tutte le battaglie che abbiamo fatto è stato un peccato. Questo affetto, comunque, ce l’hanno dimostrato al primo allenamento al Filadelfia, un momento che non dimenticherò”.