Virtus Francavilla-Catanzaro: dirige Tremolada di Monza

Sarà il sig. Paride Tremolada della sezione di Monza l'arbitro di Virtus Francavilla-Catanzaro, in programma domrnica 15 novembre alle ore 17:30 e valevole per l'11° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Per l'occasione Tremolada sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino ed Emanuele Bocca di Caserta. Quarto Ufficiale il sig. Mario Perri della sezione di Roma 1.