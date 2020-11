Cavese, l'addio di Modica: "Scelta dolorosa ma necessaria"

Attraverso una nota ufficiale l'ormai ex allenatore della Cavese Modica ha voluto salutare la piazza spiegando le ragioni del suo addio.

IL SALUTO DI GIACOMO MODICA

Lascio la guida della Cavese con dispiacere. Un scelta dolorosa ma necessaria, per rasserenare l'ambiente e permettere alla squadra di potersi esprimere nel modo migliore e raggiungere gli obiettivi da tutti auspicati.

Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Massimiliano Santoriello, per la stima, la fiducia e l'affetto che mi ha manifestato durante tutti questi mesi. Con lui si chiude il rapporto professionale, ma non quello umano, che, anzi, è andato ancora di più rafforzandosi.

Saluto con particolare affetto il direttore generale Giuseppe Pavone e il direttore sportivo Mario Aiello, con i quali c'è stata sempre leale e proficua collaborazione; il team manager Mimmo Barone, per il prezioso supporto organizzativo, in un periodo di grande incertezza a causa delle problematiche di natura sanitaria.

Ringrazio i calciatori, per la disponibilità e la professionalità con cui hanno lavorato dai primi giorni di ritiro ad oggi; i componenti dello staff tecnico e medico, compagni di viaggio eccezionali; i magazzinieri Orazio e Giovanni, persone dalla infaticabile operosità, e ogni singolo componente della Cavese 1919 che ho avuto il privilegio di conoscere lungo questo percorso.

Ringrazio di cuore, infine, quei tifosi, e non sono stati pochi, che fin dal giorno del mio ritorno mi hanno manifestato simpatia e amicizia. È stato un dispiacere non poterli avere al nostro fianco al 'Simonetta Lamberti' in queste prime gare stagionali.

A tutti auguro le migliori fortune.