Il Potenza sta pensando di tesserare un altro portiere: Marcone

Il reparto difensivo è sotto osservazione e ha bisogno di interventi. Il Potenza sta varando la scelta di tesserare un altro portiere. Secondo Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata potrebbe essere l'italo-rumeno classe 1993 Richard Gabriel Marcone, a vestire la casacca rossoblu, e già alle dipendenze di Capuano con il Rieti due anni fa. Il 27enne estremo difensore è svincolato e arriverebbe nel capoluogo lucano per alzare la qualità nel suo reparto, considerato che Marchegiani nelle ultime uscite non è apparso sicuro, e non vi sono attualmente alternative. Marcone potrebbe aggregarsi alla squadra dopo la gara di domani a Vibo Valentia.