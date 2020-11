Infortunio per Osimhen: l'attaccante del Napoli è stato costretto a uscire in barella nel corso di Nigeria-Sierra Leone, gara di qualificazioni per prossima Coppa d'Africa.

Per il calciatore un problema al polso: arrivano per fortuna delle rassicurazioni. Esclusa la frattura, dai primi test è emersa una forte contusione.