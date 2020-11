Foggia, Marchionni: "Domani servirà grinta. Gioca chi merita"

E' intervenuto in conferenza stampa Marco Marchionni, tecnico del Foggia, alla vigilia del match con la Cavese in programma domani pomeriggio allo stadio ''Simonetta Lamberti'' di Cava de' Tirreni. Queste le sue parole:

"Domani voglio vedere nuovamente la stessa determinazione messa in campo con Bari e Casertana, dobbiamo tornare ad essere squadra e fare le cose semplici, quelle che proviamo e riproviamo durante la settimana di lavoro. Non possiamo permetterci di regalare altri punti o di scendere in campo con un atteggiamento sbagliato.

Abbiamo lavorato duramente sugli errori commessi, dobbiamo farne tesoro per non ripeterli più. La Cavese è una squadra giovane arricchita da elementi esperti, viene da un momento delicato e torna a giocare sul suo campo, ecco perchè dobbiamo metterci grinta, sacrificio e voglia di vincere per portare a casa i tre punti.

Formazione? Lo ripeterò sempre. Gioca chi dimostra di meritarlo, per me sono tutti sullo stesso piano".