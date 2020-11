Catanzaro, Calabro: "Partita difficile. Virtus squadra insidiosa"

Alla vigilia di Virtus Francavilla-Catanzaro, match valevole per l'11° giornata del Girone C del campionato di Serie C, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro. Queste alcune delle sue parole:

"Non poteva capitarci partita più difficile e i ragazzi lo sanno. Questo perché la Virtus Francavilla, solitamente, quando incontra le squadre di grande blasone sfodera prestazioni di carattere e agonismo. A tutto questo c'è da aggiungere che non vengono da un periodo felice e, quindi, proveranno a invertire la rotta. Per questo ci attende una prova di impegno, sudore e sacrificio.

Domani ci sarà da penare e i miei calciatori, reduci anche dall'esperienza dello scorso anno, sono coscienti di che partita sarà. Noi, per uscire con punti da questa trasferta, dobbiamo equiparare il loro atteggiamento agonistico, non sottovalutando anche il fatto che nelle proprie fila hanno giocatori di spessore.

E' necessario continuare a fornire prestazioni di squadra nelle quali l'interesse del singolo viene dopo quella del gruppo. Il Catanzaro viene prima di tutto".