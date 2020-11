Cavese-Foggia: i convocati di Marchionni

Ultima seduta di allenamento della breve settimana di lavoro dei rossoneri, che questa mattina hanno rifinito il lavoro in vista della trasferta di Cava de' Tirreni.

Al termine della stessa, il tecnico Marco Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 28 convocati: indisponibili i lungodegenti Di Stasio, Naessens e Agostinone oltre a Di Masi, ancora ai box per un problema muscolare. Out anche Moreschini. Non convocati invece Dema, Mascolo e Tomassini.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Fumagalli, Sarracino, Vitali;

DIFENSORI: Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Lucarelli, Aramini, Pompa;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Ndiaye, Gentile, Curcio, Raggio Garibaldi, Iannone, Salvi, Garofalo, Morrone, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Spadoni, Balde, Regoli.