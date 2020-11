Lazio, il messaggio di Immobile: "Non vedo l'ora di giocare"

La Lazio attende con ansia l'esito del tampone svolto stamane al bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile. I biancocelesti faranno visita all'Ezio Scida di Crotone proprio agli Squali, a caccia della prima vittoria del campionato. Simone Inzaghi punta di recuperare pedine fondamentali per lo scacchiere onde evitare l'emergenza della rosa corta, caratterizzante le ultime uscite degli aquilotti.

Oltre, al bomber azzurro, il tecnico piacentino vorrà comprendere quante possibilità ci siano di rivedere anche il centrocampista brasiliano Leiva. I due, attendono le ultime notizie inerenti ai tamponi effettuati, solo in un secondo momento si potranno prendere opportune decisioni. Intanto, Immobile si esprime sui canali social esprimendo tutta la sua fame di giocare e ricominciare a segnare, proprio come aveva fatto nell'ultima sfida disputata a Torino, dal dischetto per la rete del tre pari al 90'.

Il centravanti, ha postato una sua immagine in azione con la casacca biancoceleste e la descrizione "Non vedo l'ora di giocare". Un attesa che logora lo stesso calciatore e tutto il mondo Lazio, voglioso di fare ancora meglio e ripercorrere la fantastica stagione passata.