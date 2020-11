V. Francavilla, Trocini: "Catanzaro squadra forte. Vogliamo vincere"

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con il Catanzaro in programma domani pomeriggio allo stadio ''Giovanni Paolo II''. Queste le sue parole:

"Bisogna ripartire dal risultato. I ragazzi sono consapevoli che dei complimenti e delle buone prestazioni non ce ne facciamo più niente. Domani conterà soltanto quello, anche perché la classifica non è certamente positiva. I duelli fisici saranno senza ombra di dubbio decisivi. Affrontiamo una squadra molto forte costruita per vincere il campionato, dovremo cercare di fare una prestazione migliore di quelle fatte in passato. Loro sono in salute, hanno superato bene un momento difficile. È una squadra che conosciamo, così come loro conoscono noi, sono due formazioni che fanno questa categoria da tanti anni e che quindi si sono affrontate diverse volte.

Vazquez è per noi un calciatore determinante, domani sarà della gara. È un calciatore reduce non solo dal Covid ma anche da due mesi di infortunio. Non ha fatto più di 3-4 allenamenti con la squadra, la condizione è quindi approssimativa, però per noi è comunque importante averlo in gruppo. È un giocatore che fa la differenza e ovviamente siamo felici di riaverlo a disposizione.

Dubbi di formazione? Ne ho tanti, è evidente che quando le cose non vanno bene mi faccio tantissime domande. Ci sono tanti ragazzi che stanno bene, che si impegnano e che hanno voglia di essere protagonisti. Ho quindi dubbi in tutti i ruoli".