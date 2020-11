Catania, Raffaele: "Gran voglia di fare bene"

L'allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, analizza, prima della gara contro il Teramo, l'andamento della squadra etnea: "Abbiamo vissuto quattro giorni di lavoro molto positivi, abbiamo una grande voglia di vincere e contiamo di avere le prime risposte già in Abruzzo. L’ultimo periodo ci ha riservato quattro trasferte impegnative inframezzate dalla partita in casa con la Ternana, quella di domenica sarà la quinta trasferta di questa fase. Certamente è stato un ciclo di incontri molto impegnativi in cui speravamo di fare qualche punto in più, la squadra però deve imparare, crescere e migliorare anche da questo. Dobbiamo dimostrare di essere un gruppo coeso, è importante fare punti. Il Teramo ha una squadra molto forte con un centrocampo di assoluto livello e una fase offensiva molto pericolosa. Abbiamo preparato la partita con la giusta determinazione, siamo pronti ad offrire una prestazione maiuscola per ottenere un risultato che ci dia slancio in classifica. In vista delle prossime settimane il calendario non sarà sicuramente facile ma ci aspettano quattro incontri su sei in casa: partite facili non ce ne sono ma possiamo sicuramente portare a casa un bottino di punti molto soddisfacente. Le prossime tre partite possono darci una svolta in classifica. L’emergenza sanitaria certamente condiziona tutte le squadre in tutti i campionati, noi dobbiamo pensare a giocare fino a quando la situazione sarà sostenibile e sperando che sia possibile continuare fino alla fine".