Ancora in forte dubbio la disputa della sfida valevole per l'undicesima giornata del girone A di Serie C tra Como e Pro Vercelli.

Il match originariamente in programma alle 17,30 è stato posticipato alle 20,30 per casi di positività in entrambe le squadre; si potrà disputare la sfida? Oggi pomeriggio se ne saprà di più.