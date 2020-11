SERIE D - Audace Cerignola-Portaci LIVE, aggiornamenti in diretta

Dopo due settimane di stop, complice l'aumento di contagi da Coronavirus, torna finalmente in campo la Serie D. Si riparte dai recuperi dei match rinviati, per quanto riguarda il Girone H in campo al "Monterisi" Audace Cerignola e Portici nel recupero della 5° giornata.

Di fronte due deluse di questo avvio di campionato: ofantini ultimi in classifica dopo quattro gare in cui hanno racimolato appena 2 punti, campani 13° con due lunghezze in più dei gialloblù.

Dalle 14:30 potrete seguire gli aggiornamenti in diretta sul match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/audace-cerignola-portici/360941.html

FORMAZIONI UFFICIALI

AUDACE CERIGNOLA: Chironi, Colucci, Russo, De Cristofaro, Syku, Allegrini, Muscatiello, Esposito, Malcore, Conti, Verde. A disposizione: Tricarico, Pertosa, Silletti, Scudero, Amabile, Barrasso, Achik, Monopoli, Tedesco. Allenatore: Michele Pazienza.

PORTICI: Schaaeper, Vitiello, Donnarumma, Nappo, Arpino, Bisceglia, Sorrentino, Illuminato, Maione, Carnevale, De Martino. A disposizione: Santangelo, Petrosino, Savarise, Di Lorenzo, Del Gaudio, Grieco, Prisco, Cassitto, De Luca. Allenatore: Alessandro Castiglia.