Cavese-Foggia: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni che questo pomeriggio, alle ore 17:30, vedrà scendere in campo le formazioni di Cavese e Foggia nella gara valevole per l'11° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

CAVESE (4-3-3): Russo; Cannistrà, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Favasuli, Esposito; Senesi, Montaperto, Onisa. A disposizione: Bisogno, Ricchi, Russotto, De Paoli, Marzupio, De Luca, Tazza, Oviszach, Forte, Zedadka, Pompetti, Vivacqua. Allenatore: Michele Facciolo.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Salvi, Vitale, Di Jenno; Curcio; D'Andrea, Dell'Agnello. A disposizione: Vitali, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Del Prete, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Rocca, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.