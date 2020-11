SERIE C LIVE - Girone C: Cavese-Foggia, diretta testuale del match

Domenica 15 novembre, torna puntuale come ogni weekend il campionato di Serie C. Per quanto concerne il Girone C, squadre impegnate nell'11° giornata che tra le diverse sfide in programma propone anche quella del "Simonetta Lamberti" tra Cavese e Foggia.

Di fronte due squadre che vivono senza ombra di dubbio un periodo differente: Cavese ultima in classifica e reduce dal pesante KO interno con la capolista Ternana, rossoneri invece in netta ripresa grazie alle vittorie contro Bari e Casertana e al pari con la Turris, dopo un avvio di campionato tutt'altro che entusiasmante.

Potrete seguire la diretta testuale del match, a partire dalle ore 17:30, sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/cavese-foggia/358627.html

FORMAZIONI UFFICIALI

CAVESE (4-3-3): Russo; Cannistrà, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Favasuli, Esposito; Senesi, Montaperto, Onisa. A disposizione: Bisogno, Ricchi, Russotto, De Paoli, Marzupio, De Luca, Tazza, Oviszach, Forte, Zedadka, Pompetti, Vivacqua. Allenatore: Michele Facciolo.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Salvi, Vitale, Di Jenno; Curcio; D'Andrea, Dell'Agnello. A disposizione: Vitali, Ndiaye, Gentile, Raggio Garibaldi, Del Prete, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa, Balde, Rocca, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.