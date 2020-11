Botta e risposta tra Turris e Juve Stabia: finisce 1 a 1

Termina in parità il derby campano tra Turris e Juve Stabia: allo stadio Liguori è 1 a 1.

La partita si sblocca subito: all'11esimo vespe in vantaggio con l'incornata di Codromaz sul corner di Bentivegna. La Turris prova a rispondere prima con un Loreto poi con Pandolfi ma le due iniziative non vanno a buon fine. Altra chance per lo Stabia al 35esimo con Scaccabarozzi che a tu per tu con Abagnale non riesce a superare il portiere. Si va all'intervallo.

Anche la ripresa si apre subito con un gol, ma a colpire è la Turris: di testa Rainone pareggia i conti. In campo c'è equilibrio. La Turris ha più palleggio ma fa fatica a rendersi pericolosa in area avversaria. Nel finale le migliori chance sono per le vespe con il subentrato Romero che in due occasioni mette i brividi agli avversari senza tuttavia trovare il gol.

La partita finisce senza vincitori nè vinti: Turris e Stabia si dividono la posta in palio.