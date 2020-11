Cavese, Facciolo: "Scelte erano obbligate. La squadra ne verrà fuori"

In conferenza stampa mister Facciolo è intervenuto dopo la sconfitta rimediata con il Foggia:

"Abbiamo studiato il Foggia e sapevamo che venivano ad aggredirci alti, con Montaperto volevamo abbassare il baricentro della squadra e sfruttare qualche ripartenza. Dopo il rigore fallito mancavano altri trenta minuti per cui si poteva giocare ancora ma dopo pochi minuti con il loro rigore sono cambiare molte cose. Mi hanno deluso gli ultimi minuti per quei lanci lunghi, la squadra non è strutturata per giocare così"

Sulle assenze e la formazione: "Migliorini? Ha avuto problemi intestinali. I tamponi effettuati ieri hanno escluso De Rosa, De Paoli ha un versamento al ginocchio e si poteva utilizzare solo per pochi minuti, Russotto si è allenato con la squadra solo due volte. Scelte obbligate, nessuno voleva far giocare i calciatori fuori ruolo".

Sul futuro: "Ventotto gare sono un'eternità, la squadra ne verrà fuori."