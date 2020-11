Due i recuperi giocati nel fine settimana nel girone A di Serie D, ben cinque gli ulteriori rinvii.

L'Imperia supera due a zero il Varese con le reti di Sancinito al 18' del primo tempo e Donaggio su rigore a due minuti dal novantesimo, lombardi in dieci dal 24' della ripresa per l'espulsione di Baek; sabato scialbo zero a zero tra Vado e Derthona, la formazione di Pellegrini si porta a undici punti a cinque lunghezze dalla capolista Bra.

La classifica dopo i recuperi