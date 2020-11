Divorzio tra la Cavese e il direttore sportivo Aiello. La nota del club:

"La Cavese 1919 comunica di aver sollevato Mario Aiello dall’incarico di Direttore Sportivo. La società ringrazia il Direttore Aiello per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera."