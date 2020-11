Nell'ultimo turno del girone C di Serie C sono stati segnati complessivamente quattordici reti.

In testa alla classifica marcatori quattro calciatori a quota sei reti segnate: Partipilo e Curcio vanno in gol e raggiungono Falletti e Cianci (entrambi a secco nell'ultima giornata). Segue il bomber del Teramo Ilari con un gol in meno messo a segno.

