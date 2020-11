Benevento. Le pagelle di Glik per Italia-Polonia: sufficienza sfiorata

L'Italia che ieri sera ha battuto la Polonia nel match valido per la fase a gironi della Nations League ha disputato una delle migliori partite della gestione Mancini, nonostante ci fossero da registrare tante assenze e tutte molto pesanti.

Gli azzurri hanno messo in campo grinta, tecnica e concentrazione, di contro la Polonia non è mai entrata in partita: il suo bomber principe, Lewandovski, vincitore a suon di gol della scorsa Champions League con la maglia del Bayern Monaco, non solo è rimasto a secco ma non ha mai impensierito la retroguardia italiana con il portiere Donnarumma rimasto del tutto inoperoso per l'intero arco dei 90'.

L'attenzione dei tifosi del Benevento era rivolta, oltre che agli azzurri, anche al centrale polacco Glik, in forza alla compagine allenata da Pippo Inzaghi. Tutto sommato l'ex difensore di Torino e Monaco è stato il "meno peggio" della retroguardia polacca: le principali testate italiane, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, lo danno tutte poco al di sotto della sufficienza.

Per la "rosea" il voto è 5,5: nel commento si sottolinea che la sua esperienza gli ha impedito di "naufragare" come i suoi compagni facendo comunque poco specie dal punto di vista dell'impostazione.

Anche il Corriere da come voto 5,5 e sottolinea che l'esperienza è l'unico fattore che ha evitato figuracce al centrale di Inzaghi mentre Tuttosport, il cui voto è un 5 tondo tondo, gli riconosce efficacia nel corpo a corpo con Belotti ma ritiene le sue giocate fini a se stesse.

La Polonia e Glik sono chiamate al riscatto mercoledì quando, al Silesian Stadium di Chorzow, affronteranno l'Olanda nell'ultimo match della fase a gironi: in caso di ultimo posto in classifica la nazionale biancorossa verrebbe retrocessa nella seconda fascia della Nations League.