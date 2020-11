Lazio, sospiro di sollievo per Inzaghi: torna in gruppo Lucas Leiva

Buone notizie per Simone Inzaghi. Alla ripresa degli allenamenti, in attesa del rientro dei nazionali, si è rivisto Lucas Leiva in gruppo. Il centrocampista brasiliano ha avuto il via libera dall'ASL e si è potuto riaggregare alla squadra. Il calciatore, dunque, ha chiuso un capitolo nero riguardante il Covid-19 ed è pronto a tornare protagonista in campo, già da sabato contro il Crotone allo Scida. Se da una parte Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo per aver recuperato una pedina fondamentale a centrocampo, dall'altra si fa sempre più logorante l'attesa per Strakosha e Immobile. I due, infatti, dovranno aspettare il via libera dell'ASL, che al momento non è ancora arrivato.