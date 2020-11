Modesto: “Successo contro una delle migliori formazioni del girone”

La serie positiva della Pro Vercelli continua sul campo del Como, le bianche casacche bissano il successo contro la Pistoiese e rimangono al secondo posto in classifica con due partite da recuperare, commenta così il tecnico Modesto il match del “Sinigaglia”: “Buona gara da parte dei miei nell’arco dei novanta minuti, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni e potevamo chiuderla; il Como è una delle formazioni più forti del campionato nonostante i problemi avuti con il covid. Successo importante per l’autostima, per continuare a lavorare in questo modo, per continuare un percorso fino a oggi molto positivo. Grande gara di Padovan, poteva fare gol, si è sacrificato per la squadra e ha giocato un gran numero di palloni; anche Clemente che si è inserito alla fine nel nostro gruppo ha fatto bene, ha esperienza ed è un grande professionista. Dobbiamo continuare a migliorarci e pensare fin da subito al recupero di mercoledì contro la Giana”.