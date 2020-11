Crisi Novara, squadra in ritiro

Novara in ritiro, questa la decisione della società dopo la sconfitta contro il Renate che certifica la crisi della formazione azzurra; Buzzegoli e compagni hanno conquistato due punti nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia da serie D.

Riportiamo integralmente il comunicato del club:

Gli azzurri, successivamente alla sconfitta in casa col Renate, e visto il momento di difficoltà a livello di risultati in campionato, a partire da oggi e fino alla gara in programma sabato 21 novembre contro il Piacenza, saranno in ritiro prolungato nel Centro Sportivo “ Novarello - Villaggio Azzurro ” . Tutti all'interno del Club, dai gioca tori all'intero staff, dai dirigenti alla proprietà, sono determinati a lavorare il più duramente possibile per invertire l'inerzia del momento ed ottenere risultati migliori.