Foggia-Virtus Francavilla: anticipato il fischio d'inizio

Cambia l'orario di Foggia-Virtus Francavilla. La gara inizialmente prevista per le ore 15:00, è stata anticipata alle 14:30 a ratifica degli accordi intercorsi tra le due società. Questo il comunicato del club rossonero:

''Il Calcio Foggia 1920 comunica che, in seguito ad accordi tra le due società, la gara Foggia-Virtus Francavilla valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C – girone C, in programma Domenica 22 Novembre allo Stadio Comunale Pino Zaccheria, verrà disputata alle ore 14:30 e non più alle 15''.