Brindisi, negativi i due temponi effettuati. Con il Taranto si gioca

Ottime notizie in casa Brindisi. L'Asl nella giornata di ieri ha comunicato al club biancazzurro l'esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i due tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19. Gli esami hanno riscontrato la negativizzazione dei due componenti del gruppo squadra e pertanto, salvo ulteriori modifiche del calendario, il recupero del derby con il Taranto resta confermato per domenica 22 novembre allo stadio ''Erasmo Iacovone''.

A darne l'annuncio l'advisor della società messapica Gino Montella, intervenuto ieri sera su CosmoPolisMedia nel corso della trasmissione ''Dentro la Rete''.