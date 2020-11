Napoli, da Milik a Bakayoko: incroci di mercato con la Premier

Sirene di mercato dalla Premier League per Arek Milik: il centravanti polacco è totalmente fuori dal progetto Napoli e il club è in attesa di offerte per non perderlo gratuitamente a giugno. Dall'Inghilterra rimbalzano le voci di un interessamento di Aston Villa e Everton. Secondo il Sun potrebbero arrivare offerte da 10 milioni di sterline.

Si lavora già al riscatto di Bakayoko: il centrocampista si è già imposto e ha ben impressionato quando è stato utilizzato. Napoli e Chelsea potrebbero presto trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. La cifra dovrebbe aggirarsi tra i 18 e i 20 milioni di euro.