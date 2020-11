Potenza, domani Capuano dovrà inventarsi la formazione a Palermo

Il Potenza è in piena emergenza. Domani Eziolino Capuano dovrà inevitabilmente inventarsi la formazione a Palermo per il recupero della seconda giornata. Conson e Cianci sono squalificato, Salvemini e Zampa ancora non sono negativi al Covid-19, Baclet e Di Livio sono infortunati. In avanti dovrebbe esserci spazio per Ricci e Compagnon, mentre sarà Di Somma con Boldor e Coccia a comporre il reparto difensivo. Invece il portiere Marcone ha svolto il primo allenamento e soltanto dopo l'esito delle visite mediche potrà firmare il contratto. Dunque potrebbe essere già disponibile per la gara contro l'Avellino di lunedì.