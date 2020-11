Taranto, Laterza dirige l'allenamento pomeridiano in vista del derby

Taranto-Brindisi è in programma per domenica 22 novembre, gara valida per il recupero della sesta giornata di Serie D Girone H. Il derby è stato rinviato a causa del Covid-19 ma, adesso, il match dovrebbe svolgersi con tranquillità dopo la notizie odierna dell'esito negativo dei tamponi effettuati ai calciatori brindisini.

Per quanto riguarda la squadra ionica, dopo i tamponi effettuati, non si registrano positivi. Dopo la giornata di riposo concessa dal tecnico Giuseppe Laterza, quest'oggi, il Taranto ritorna in campo per preparare al meglio un il derby ostico che vorrà moltissimo anche in ottica riscatto, dopo la sconfitta casalinga contro il Sorrento nell'ultima partita disputata prima dello stop forzato.