Roma-Parma, sfida verità domenica pomeriggio per i giallorossi

Roma-Parma in programma domenica alle ore 15 è il match verità per i giallorossi, che dovranno confermarsi squadra ostica e di vertice, nonostante le tante le assenze importanti a centrocampo e in attacco. I ducali guidati da Fabio Liverani non rappresentano certamente uno scoglio insuperabile ma nelle ultime sfide, considerando soprattutto il pareggio alla Scala del calcio contro l'Inter, ha mostrato una squadra che vende cara la propria pelle.

I giallorossi, dunque, dovranno mantenere la concentrazione al massimo e non sottovalutare la sfida. Gli indisponibili per Fonseca saranno numerosi: Kumbulla, Dzeko, Pellegrini e Santon su tutti. Notizie positive, invece, giungono per quanto riguarda la porta: Mirante, salvo decisioni dell'ultima ora, dovrà riprendersi il suo posto tra i pali al posto di Pau Lopez. Liverani si presenterà con molta probabilità con il duo offensivo formato da Gervinho e Inglese mentre a centrocampo si contengono una maglia Cyprien e Brugman.

Le scelte del tecnico portoghese saranno con molta probabilità le seguenti: Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola, Mkhitaryan , Pedro, Mayoral. Liverani, invece, potrebbe schierare il seguente undici: Sepe, Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella, Cyprien, Hernani, Kurtic, Kucka, Inglese, Gervinho.