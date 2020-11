Picerno, negativo il gruppo squadra I 2 positivi restano in isolamento

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati in data odierna per la ricerca del virus Covid-19 effettuati sui tesserati del Picerno, a seguito della positività riscontrata la scorsa settimana su due componenti del gruppo squadra. Il ciclo di tamponi rientra tra le attività di controllo e prevenzione che la società melandrina da tempo ha adottato, onde evitare ogni forma di diffusione del contagio. Restano positivi al virus ed in isolamento domiciliare i due calciatori già risultati positivi a seguito dei tamponi effettuati dal club giovedì scorso. Continua pertanto il lavoro della squadra agli ordini del tecnico Ciro Ginestra.

Ufficio Stampa Az Picerno