UFFICIALE - Gravina-Fasano rinviata a data da destinarsi

Ancora un rinvio per la gara Gravina-Fasano. Il match di recupero, in programma per domenica 22 novembre, è stato infatti nuovamente rinviato in seguito alla richiesta inoltrata del club murgiano. A comunicarlo la società del Fasano attraverso un post apparso sulla propria pagina Facebook e che integralmente riportiamo:

"A seguito di richiesta inoltrata dalla FBC Gravina, il recupero della quinta giornata di Campionato Nazionale di Serie D, in programma domenica 22 novembre allo stadio "Stefano Vicino", tra FBC Gravina e Us Città di Fasano è rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore".