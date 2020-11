I precedenti di Palermo-Potenza a cura di Antonio Mocciola

Buona la terza? Dopo due rinvii consecutivi, finalmente è arrivato il momento di Palermo-Potenza. La squadra di Capuano, dopo il ko di Vibo Valentia, va al “Renzo Barbera” per sfidare la corazzata di Boscaglia, matricola di lusso ma per forza di cose tra le favorite per la vittoria finale. I precedenti sono a favore dei siciliani, ma solo per 6 vittorie contro le 5 rossoblu, mentre i pareggi sono appena 3. Le due squadre non si incontrano da quasi vent'anni: l'ultima volta dei lucani sull'isola è datata 1992-93, nell'allora C1, e i padroni di casa prevalsero in rimonta 2-1. L'ultima affermazione del Potenza risale addirittura al 1965-66, negli anni d'oro della Serie B. I rosanero sono reduci dalla corroborante vittoria casalinga sulla Paganese.

I PRECEDENTI

1941-42 SERIE C POTENZA-PALERMO 1-8 PALERMO-POTENZA 0-0

1963-64 SERIE B POTENZA-PALERMO 2-0 PALERMO-POTENZA 0-1

1964-65 SERIE B POTENZA-PALERMO 3-2 PALERMO-POTENZA 2-1

1965-66 SERIE B POTENZA-PALERMO 1-0 PALERMO-POTENZA 1-2

1966-67 SERIE B POTENZA-PALERMO 0-1 PALERMO-POTENZA 4-0

1967-68 SERIE B POTENZA-PALERMO 0-1 PALERMO-POTENZA 2-2

1992-93 SERIE C1 POTENZA-PALERMO 1-1 PALERMO-POTENZA 2-1

VITTORIE POTENZA 5

PAREGGI 3

VITTORIE PALERMO 6

RETI POTENZA 15

RETI PALERMO