Lazio, prosegue l'emergenza: Milinkovic Savic e Immobile out

Nuova doccia fredda per Simone Inzaghi. Le notizie fronte recuperi non sono per niente confortanti. In una settimana nella quale, il tecnico piacentino, ha rivisto in campo sia Leiva e Radu in attesa dei rientri da parte dei nazionali, giunge la positività al Covid-19 da parte di Milinkovic Savic dopo che si è registrato un focolaio nella nazionale serba e il nuovo stop di Ciro Immobile.

In mattinata, infatti, le speranze per poter rivedere il bomber biancoceleste allo Scida di Crotone contro gli Squali, erano tante. Successivamente, il tampone eseguito dagli specialisti dell'ospedale San Filippo Neri, per conto dell'Asl, lo considera positivo. Inoltre, oltre alle due assenze piuttosto pesanti, si registra anche l'assenza di Luiz Felipe. Tuttavia, la società capitolina non ha comunicato ancora il motivo dell'assenza da parte del centrale di difesa brasiliano. La Lazio dunque dovrà fare ancora una volta, uno sforzo immane per confermare l'ottimo stato in forma e affidarsi alle giocate di Luis Alberto e al killer instinct di Caicedo.