Cavese, il saluto del ds Aiello: "Due anni belli e intensi"

Finita l'esperienza alla Cavese, il direttore sportivo Mario Aiello ha espresso il proprio saluto alla piazza di Cava de' Tirreni attraverso i social:

Ogni ciclo ha un inizio e una fine. È così in borsa a Wall Street, è così nella vita, ed è così nel calcio.

Stagione 2019/20 - Stagione 2020/21

2 anni belli ed intensi, in cui hai dato tutto, svolgendo un lavoro per l'immediato, fatto di gioie e dolori, e un lavoro di costruzione per il futuro, fatto di giovani e tanto altro, il cui valore invece, lo potrà dare solo il tempo.

Ma cio' che ti porterai per sempre dentro è il bagaglio di esperienza umano e professionale che hai vissuto insieme ai tuoi compagni di viaggio, che ti renderà un uomo e un professionista migliore.

Resta l'unico rimpianto, in 2 anni, di non essere riuscito a vedere il Lamberti, con la Curva Sud Catello Mari piena, maledette porte chiuse!

Perche' chi è nel calcio innanzitutto per passione, chi ha vissuto la curva per tanti anni, non sentirla cantare, è come non aver goduto la vera essenza di una esperienza.

Grazie di tutto, CAVESE CALCIO 1919

Grazie di tutto, CAVA DEI TIRRENI.