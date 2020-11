I miracoli di Marcone non bastano: il Potenza perde ancora nel finale

Le gran parate del neotesserato Marcone non bastano al Potenza per uscire indenne dal Barbera. Il Palermo conquista all'86' la terza vittoria consecutiva con Luperini e castiga la formazione di Capuano al terzo stop di fila. Nella prima frazione i siciliani provano ad essere pericolosi con i cross dal fondo senza riuscire ad impensierire più di tanto i lucani. Però nella ripresa i rosanero sono più propositivi e al 55' vanno vicini al vantaggio con il neoentrato Silipo che costringe Marcone alla deviazione in corner. Poco dopo è Saraniti che di sinistro sfiora di un nulla il palo. Poi al 72' è Lucca, subentrato da pochi secondi, ad impegnare severamente l'estremo difensore rossoblu, il quale poi si ripete sulla conclusione di Odjer all'83'. Poi è Luperini a realizzare a 4' dalla fine la rete del vantaggio su perfetto suggerimento dalla destra di Silipo. Nel finale il Potenza cerca con i lanci lunghi di penetrare nella retroguardia del Palermo che però non sortiscono alcun effetto.

PALERMO 1

POTENZA 0

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Peretti (46′ Accardi), Marconi, Crivello; Odjer, Broh (54′ Luperini); Kanoute (54′ Silipo), Rauti (72′ Lucca), Floriano; Saraniti. A disp.: Fallani, Matranga, Doda, Martin. Allenatore: Boscaglia.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma (85' Spedalieri), Boldor, Coccia; Viteritti (80' Nigro), Ricci, Coppola, Iuliano (76′ Fontana), Panico; Compagnon, Volpe (46′ Sandri). A disp.: Santopadre, Brescia, Romei, Lauro, Iacullo, Lorusso. Allenatore: Capuano.

ARBITRO: Bitonti di Bologna (Fine-Piedipalumbo).

RETE: 41' st Luperini.

NOTE: Ammoniti: Viteritti e Marcone (Potenza); Crivello e Lucca (Palermo).