Dopo Mitro sarà Robilotta l'altro lucano assistente in Roma-Parma

L'ultimo lucano ad essere stato assistente di linea in un Roma-Parma fu Enzo Mitro. Era il 17 giugno 2001, giorno in cui la formazione allenata da Capello, conquistò il suo terzo scudetto della storia. Di quella partita finita nella storia romanista per il 3-1, l'assistente numero 2 di Potenza (l'altro era Ivaldi), comunicò a Braschi un gol da annullare a Montella del possibile tris. A 19 anni di distanza sarà un altro collega ad essere presente all'Olimpico: Manuel Robilotta alla sua quinta presenza in A, la seconda stagionale dopo Verona-Udinese. L'assistente di Villa d'Agri coadiuverà Manganiello insieme a Baccini domenica alle ore 15. Il quarto ufficiale sarà Camplone, Var Mazzoleni e Avar Tolfo.