Afragolese: tesserato il centrocampista Cardone

L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed a tutti i tifosi, di aver tesserato il calciatore Antonio Cardone.

Napoletano di nascita, Antonio è un centrocampista classe '99.Abile sia nel ruolo di mezzala, che in quello di play di centrocampo, Cardone ha alle spalle già parecchia esperienza in serie D, avendo vestito in passato le maglie di Paganese, Nocerina e Nola, prima di approdare al Real Agro Aversa dove ha disputato le fasi iniziali della stagione attuale.

Destro naturale, il nuovo acquisto rossoblù impreziosisce non solo il pacchetto under, ma anche una rosa davvero competitiva per il prosieguo del campionato.

UFFICIO STAMPA AFRAGOLESE 1944