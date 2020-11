SERIE C LIVE - Girone C: Teramo-Foggia, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo. Si affronteranno alle 18.30 le formazioni di Teramo e Foggia, match valevole per il recupero della terza giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Due squadre tra le sorprese fino a questo momento del girone C: il Teramo, attualmente terzo in classifica e miglior difesa del torneo con sole 4 reti subite, cercherà di ridurre il gap con la capolista Ternana distante 7 punti grazie anche alle due gare in più disputate finora. Foggia che, dopo un inizio deludente, ha infilato 4 risultati utili consecutivi e arriva in terra abruzzese da ottavo in classifica a quota 13 punti.

DIRETTA TESTUALE - Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/teramo-foggia/358550.html

Formazioni Ufficiali

TERAMO - Lewandowski, Tentardini, Soprano, Arrigoni, Cappa, Bombagi, Pinzauti, Ilari, Santoro, Diakite, Piacentini. All. Paci

FOGGIA - Fumagalli, Gavazzi, Anelli, Gentile, Curcio, D'Andrea, Germinio, Salvi, Kalombo, Di Jenno, Rocca. All. Marchionni