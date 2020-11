Potenza-Avellino verso il rinvio Troppi positivi per gli irpini

Il posticipo Potenza-Avellino in programma alle 21 potrebbe essere rinviato. Gli irpini hanno chiesto alla Lega Pro di usare lo slot per i troppi calciatori risultati positivi al trentacinquesimo tampone nasofaringeo e potrebbe slittare a data da destinarsi la gara di lunedì. Questa la notà della società biancoverde: “L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a richiedere alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara Potenza–Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21.00, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie C girone C“.